Calcio: Conte, 'ritorno alla Juve? Parlarne ora è irrispettoso per Allegri e per me' (Di giovedì 29 settembre 2022) Londra, 29 set. - (Adnkronos) - "È incredibile, Parlarne ora lo trovo irrispettoso per il tecnico che lavora alla Juventus e per me che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione!". L'allenatore del Tottenham Antonio Conte si esprime così in merito ad un suo possibile ritorno alla Juventus nella prossima stagione. "Sono felice e mi sto godendo il mio periodo con il Tottenham -aggiunge Conte in conferenza stampa per presentare il derby del Nord di Londra contro l'Arsenal-. Con il proprietario e con il ds Paratici ho un ottimo rapporto, non vedo nessun problema nel nostro futuro". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Londra, 29 set. - (Adnkronos) - "È incredibile,ora lo trovoper il tecnico che lavorantus e per me che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione!". L'allenatore del Tottenham Antoniosi esprime così in merito ad un suo possibilentus nella prossima stagione. "Sono felice e mi sto godendo il mio periodo con il Tottenham -aggiungein conferenza stampa per presentare il derby del Nord di Londra contro l'Arsenal-. Con il proprietario e con il ds Paratici ho un ottimo rapporto, non vedo nessun problema nel nostro futuro".

