"Allenarsi regolarmente con i pesi riduce il rischio di morte prematura per tutte le cause, tranne il tumore": il nuovo studio (Di giovedì 29 settembre 2022) Sollevare pesi allunga la vita. A dirlo è un recente studio pubblicato sul British Medical Journal. Per ben nove anni, i ricercatori del National Cancer Institute degli Stati Uniti a Rockville hanno analizzato i dati di quasi 100mila adulti raccolti attraverso attività di screening volontaria. Ai soggetti, con età media di circa 71 anni, è stato chiesto di riferire informazioni sulla loro attività fisica abituale, sia aerobica che di sollevamento pesi. Dai risultati è emerso che Allenarsi in modo regolare con i pesi riduce il rischio di morte prematura per tutte le cause, tranne il tumore. Già precedenti studi rivelano che sia l'esercizio aerobico che il potenziamento ...

