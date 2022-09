Al via la campagna ‘Nastro rosa’ (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Al via, dal primo ottobre, la Breast Cancer Campaign, la campagna per la prevenzione del tumore del seno con l’iconico nastro rosa, ideata 30 anni fa da Evelyn H. Lauder e promossa da The Estée Lauder Companies. In Italia, dove anche quest’anno si rinnova la partnership con Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, la madrina è la conduttrice televisiva e testimonial Airc Roberta Capua. Già ieri Napoli si è colorata di rosa, con il Maschio Angioino nel colore simbolo della lotta al più diffuso tumore femminile. Grazie alla ricerca, dal 1992 a oggi la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di cancro del seno in Italia è cresciuta dal 78% all’88%, un progresso – sottolinea l’Airc – che si traduce in migliaia di vite salvate, perché ogni anno nel nostro Paese il tumore al seno colpisce 55.000 donne, una su otto nell’arco della vita. Per questo è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Al via, dal primo ottobre, la Breast Cancer Campaign, laper la prevenzione del tumore del seno con l’iconico nastro rosa, ideata 30 anni fa da Evelyn H. Lauder e promossa da The Estée Lauder Companies. In Italia, dove anche quest’anno si rinnova la partnership con Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, la madrina è la conduttrice televisiva e testimonial Airc Roberta Capua. Già ieri Napoli si è colorata di rosa, con il Maschio Angioino nel colore simbolo della lotta al più diffuso tumore femminile. Grazie alla ricerca, dal 1992 a oggi la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di cancro del seno in Italia è cresciuta dal 78% all’88%, un progresso – sottolinea l’Airc – che si traduce in migliaia di vite salvate, perché ogni anno nel nostro Paese il tumore al seno colpisce 55.000 donne, una su otto nell’arco della vita. Per questo è ...

