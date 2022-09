Vite al limite, il miracolo del dottor Nowzaradan: oggi lei fa la modella, le foto prima e dopo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Vite al limite ci ha abituati alle impressionanti trasformazioni dei pazienti presi in carico dal dottor Nowzaradan: una di loro è Christina Phillips. Entrata in clinica con un peso di circa 317 kg, ne è uscita irriconoscibile: eccola ora come appare. Christina Phillips è stata una delle pazienti più note del dottor Nowzaradan apparsa a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 settembre 2022)alci ha abituati alle impressionanti trasformazioni dei pazienti presi in carico dal: una di loro è Christina Phillips. Entrata in clinica con un peso di circa 317 kg, ne è uscita irriconoscibile: eccola ora come appare. Christina Phillips è stata una delle pazienti più note delapparsa a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

alesframe : @Nina0673 Sai cosa mi concilia anche? Vite al limite - CHLOM1LL3R : mi sto seguendo vite al limite our non essendo nella camera - janealmare : Sono alla quarta puntata di fila di vite al limite, è una droga io devo tornare a casa mia senza tv non so come fat… - singlesisolamai : @giulw0nderland vite al limite e oltre - Rodolfo14607379 : RT @AuroraLittleSun: Putin: 'L'Occidente ha superato ogni limite' Un grazie di cuore a chi ha voluto tutto questo. Le vostre provocazioni… -