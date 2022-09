Umberto Bossi è stato eletto, il Viminale si corregge: il Senatùr resta in Parlamento (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il fondatore della Lega Umberto Bossi è stato eletto alla Camera, dove si era candidato nel collegio plurinominale di Lombardia 2 a Varese. La svolta sarebbe arrivata solo oggi come riporta Eligendo, visto che ancora ieri 27 settembre ricorda Ansa il sito del ministero dell’Interno non riportava il nome del Senatùr tra gli eletti. Sempre oggi era stato Roberto Calderoli a sostenere che il Viminale avrebbe «preso un granchio clamoroso» nell’escludere Umberto Bossi dal prossimo Parlamento. L’ex ministro leghista è sicuro che invece il fondatore del Carroccio sia stato effettivamente eletto, ma sarebbe vittima di un errore commesso dal ministero dell’interno «nell’attribuzione provvisore ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il fondatore della Legaalla Camera, dove si era candidato nel collegio plurinominale di Lombardia 2 a Varese. La svolta sarebbe arrivata solo oggi come riporta Eligendo, visto che ancora ieri 27 settembre ricorda Ansa il sito del ministero dell’Interno non riportava il nome deltra gli eletti. Sempre oggi eraRoberto Calderoli a sostenere che ilavrebbe «preso un granchio clamoroso» nell’escluderedal prossimo. L’ex ministro leghista è sicuro che invece il fondatore del Carroccio siaeffettivamente, ma sarebbe vittima di un errore commesso dal ministero dell’interno «nell’attribuzione provvisore ...

