Ultime Notizie – Samantha Cristoforetti nuova comandante, passaggio consegne su Iss (Di mercoledì 28 settembre 2022) AstroSamantha assume oggi il comando della Stazione spaziale internazionale, subentrando al cosmonauta russo dell’Expedition 67 Oleg Artemyev, e diventando così la prima astronauta donna italiana ed europea alla guida della Iss. La diretta dell’evento che vede protagonista l’astronauta italiana dell’Esa viene trasmessa in diretta da AsiTV: partecipa il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia, dall’Auditorium della sede Asi. Minerva, la seconda missione sulla Iss di Samantha Cristoforetti dopo Futura dell’Asi nel 2014, è iniziata il 27 aprile 2022 con il liftoff della Crew-4 a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Da quel momento AstroSamantha ha preso parte a un’intensa attività scientifica, lavorando a diversi esperimenti tra cui 6 dell’Agenzia Spaziale Italiana in diversi ambiti: salute, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Astroassume oggi il comando della Stazione spaziale internazionale, subentrando al cosmonauta russo dell’Expedition 67 Oleg Artemyev, e diventando così la prima astronauta donna italiana ed europea alla guida della Iss. La diretta dell’evento che vede protagonista l’astronauta italiana dell’Esa viene trasmessa in diretta da AsiTV: partecipa il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia, dall’Auditorium della sede Asi. Minerva, la seconda missione sulla Iss didopo Futura dell’Asi nel 2014, è iniziata il 27 aprile 2022 con il liftoff della Crew-4 a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Da quel momento Astroha preso parte a un’intensa attività scientifica, lavorando a diversi esperimenti tra cui 6 dell’Agenzia Spaziale Italiana in diversi ambiti: salute, ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ??Elezioni ultime notizie. Nuovo governo, ipotesi due vicepremier. Mattarella pronto, consultazioni anche sabato e d… - SAMelcogh : RT @casco_pod: CASCO EP. 24: SINGAPORE SLING Un back in the days nell’umido di Singapore con un fil rouge Vetteliano + le ultime notizie su… - bizcommunityit : Elezioni 2022, le ultime notizie | In giornata incontro Meloni-Salvini. Calenda: «Il #governo durerà poco,... -