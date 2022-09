Tortona-Sassari, programma e telecronisti Eurosport ed Eleven Sports semifinale Supercoppa A1 2022 basket (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il programma e i telecronisti su Eurosport ed Eleven Sports di Tortona-Sassari, match valido per la semifinale della Supercoppa A1 2022 di basket. La sorpresa della scorsa stagione, sconfitta solo dalla Virtus Bologna nelle semifinali play off, va a caccia di un altro traguardo storico. A contenderle l’accesso in finale sarà Sassari, che partirà leggermente sfavorita ma proverà comunque a dire la sua. Palla a due alle ore 18.00 di mercoledì 28 settembre. Tortona-Sassari sarà visibile su Eurosport con la telecronaca di Michele Pedrotti e Hugo Sconochini e su Eleven Sports con la telecronaca di Mino ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ile isueddi, match valido per ladellaA1di. La sorpresa della scorsa stagione, sconfitta solo dalla Virtus Bologna nelle semifinali play off, va a caccia di un altro traguardo storico. A contenderle l’accesso in finale sarà, che partirà leggermente sfavorita ma proverà comunque a dire la sua. Palla a due alle ore 18.00 di mercoledì 28 settembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Michele Pedrotti e Hugo Sconochini e sucon la telecronaca di Mino ...

MarcoAMunno : Chinanu Onuaku piazza la prima giocata importante nella sta carriera a Sassari: con la stoppata sull'ultimo tiro di… - HikenNoFede2 : Sassari supera Tortona 84-83, decisiva una tripla di Bendzius e una stoppata pazzesca di Onuaku sulla sirena. Gli i… - ElevenSportsIT : I liberi di Onuaku! ?? Il nuovo centro di Sassari ci mostra la sua particolarissima tecnica dalla lunetta. La semifi… - dinamo_sassari : ???????????????????????????? ???? ???????????? ?? Bomba del lituano al ritorno sul parquet per il vantaggio sassarese 83-84 Timeout Tortona a 11' Dalla fine. - dinamo_sassari : È un ultimo quarto non adatto ai deboli di cuore: Sassari e Tortona si affrontano in una danza punto a punto.… -