Smart city, al via DUT 2022 la call europea di ricerca e innovazione sulle sfide urbane (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nell'ambito dei Partenariati per la ricerca e l'innovazione relativi ai progetti di R&S di Horizon Europe, parte la DUT call 2022, il bando europeo per la partnership "Driving Urban Transitions" che ha lo scopo di sostenere progetti volti ad affrontare i cambiamenti urbanistici e aiutare le città nella loro transizione verso un'economia sostenibile. Come funziona DUT Lo scopo della DUT call è sostenere progetti transnazionali di ricerca e/o innovazione che affrontano le sfide urbane per aiutare le città nella loro transizione verso un'economia e un funzionamento più sostenibili. Le sfide sono raggruppate in tre temi chiamati Transition Pathways: Positive Energy Districts (PED), 15-Minute ...

