Scuola | Mattarella | ' istruzione unisce | riguarda tutti e non esclude nessuno'

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2022/2023 delle scuole italiane all'estero, ha inviato il seguente messaggio: "Con grande piacere rivolgo alle studentesse e agli studenti il più intenso saluto, in occasione di questa prima cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico delle scuole italiane all'estero, che avvia le attività didattiche nelle 37 scuole italiane che operano nel mondo secondo il calendario boreale. Un momento d'incontro la cui portata è ampia, com'è ampia la rete che queste scuole formano in tanti luoghi del pianeta". "Un augurio particolare all'Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona, che ospita l'evento odierno e che oggi inaugura, insieme al nuovo anno scolastico, la nuova sede", prosegue. "E un'emozione trovare raccolti virtualmente insieme ...

Il Sannio Quotidiano

Roma, 28 set (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2022/2023 delle scuole italiane all'estero, ha inviato il seguente mes ...Giorgia Meloni non ha fretta. Vuole fare «le cose per bene, non possiamo permetterci errori» e sa che passerà quasi un mese prima di poter spuntare, assieme a Sergio Mattarella, ...