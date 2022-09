Sabato a San Marco dei Cavoti omaggio a Luciano De Crescenzo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Marco dei Cavoti (Bn) -­ Sabato 1 ottobre, alle ore 17, il Modern – Museo della Pubblicità (Piazza Risorgimento – San Marco dei Cavoti – BN) ospita un incontro in omaggio a Luciano De Crescenzo, l’ingegnere – filosofo conosciuto in tutto il mondo come scrittore, attore e regista. L’evento – organizzato in collaborazione con il Rotary Club Morcone e San Marco dei Cavoti – si svolgerà in occasione dell’uscita in libreria della prima biografia di De Crescenzo, intitolata Così parlò l’ingegnere, edita da Mondadori e firmata da Andrea Jelardi giornalista, scrittore e direttore del museo stesso. Oltre all’autore interverranno la figlia di Luciano, Paola De ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSandei(Bn) -­1 ottobre, alle ore 17, il Modern – Museo della Pubblicità (Piazza Risorgimento – Sandei– BN) ospita un incontro inDe, l’ingegnere – filosofo conosciuto in tutto il mondo come scrittore, attore e regista. L’evento – organizzato in collaborazione con il Rotary Club Morcone e Sandei– si svolgerà in occasione dell’uscita in libreria della prima biografia di De, intitolata Così parlò l’ingegnere, edita da Mondadori e firmata da Andrea Jelardi giornalista, scrittore e direttore del museo stesso. Oltre all’autore interverranno la figlia di, Paola De ...

