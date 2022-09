Primo incontro Meloni-Salvini dopo le elezioni “Unità di intenti”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Presso gli uffici di FdI a Montecitorio si sono incontrati il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgiae il segretario della Lega, Matteo.“Il colloquio,la vittoria del centrodestra allepolitiche, si è svolto in un clima di grande collaborazione edi– si legge in una nota congiunta dei due partiti -. Entrambi i leader hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta.hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all'ordine del giorno del governo e del parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l'Italia sta ...

