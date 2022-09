“Perché è finita”. Alessia Marcuzzi, cosa c’è dietro la separazione dal marito con Paolo Calabresi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si sono detti addio, affidando all’Ansa il comunicato ufficiale: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”. Non è ancora terminata l’estate horror delle coppie vip. Dopo Totti e Ilary, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, Bella Thorne e Benjamin Mascolo, Shakira e Gerard Piquè, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ecco il turno di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi. Il 2022 si conferma un anno tremendo per le coppie più famose del mondo dello spettacolo. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022)si sono detti addio, affidando all’Ansa il comunicato ufficiale: “Io eabbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli eproseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”. Non è ancora terminata l’estate horror delle coppie vip. Dopo Totti e Ilary, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, Bella Thorne e Benjamin Mascolo, Shakira e Gerard Piquè, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ecco il turno di. Il 2022 si conferma un anno tremendo per le coppie più famose del mondo dello spettacolo. E ...

