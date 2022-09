"Per gli italiani non è un bene": Pagnoncelli, sondaggio "sinistro" contro Meloni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nando Pagnoncelli è intervenuto a DiMartedì, la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris, per dar conto di alcuni sondaggi condotti nelle ore successive alla netta affermazione elettorale di Giorgia Meloni, che ha trascinato il centrodestra alla vittoria e soprattutto a un'ampia maggioranza parlamentare. “C'è una parte di elettorato che salta sul carro del vincitore”, ha esordito Pagnoncelli, che però ha messo in evidenza un dato particolare. “In questo momento il 48% degli italiani - ha spiegato - pensa che non sia un bene che la Meloni possa diventare presidente del Consiglio. Il 39% è a suo favore, il 13% non si esprime. Come si spiega ciò? Innanzitutto la coalizione ha preso il 43%, significa che dall'altra parte c'è un 57% che non si riconosce nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nandoè intervenuto a DiMartedì, la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris, per dar conto di alcuni sondaggi condotti nelle ore successive alla netta affermazione elettorale di Giorgia, che ha trascinato il centrodestra alla vittoria e soprattutto a un'ampia maggioranza parlamentare. “C'è una parte di elettorato che salta sul carro del vincitore”, ha esordito, che però ha messo in evidenza un dato particolare. “In questo momento il 48% degli- ha spiegato - pensa che non sia unche lapossa diventare presidente del Consiglio. Il 39% è a suo favore, il 13% non si esprime. Come si spiega ciò? Innanzitutto la coalizione ha preso il 43%, significa che dall'altra parte c'è un 57% che non si riconosce nella ...

borghi_claudio : Oggi per esempio è interessante sapere se quel Roberto Maroni che dice che Salvini se ne deve andare sia lo stesso… - CarloCalenda : Ho letto un bel po di ricostruzioni che spiegano che i voti di #ItaliaSulSerio erano tutti di Azione e che abbiamo… - matteosalvinimi : Per questo rosicante signore, tal Toscani Oliviero, gli italiani sono tutti “Cog***ni e ignoranti” perché alle elez… - dariodelcolle : RT @waldganger2022: USA VERI NEMICI DELL'EUROPA #Northstream 1/2 down in simultanea. I tedeschi parlano apertamente di #sabotaggio: i danni… - alex_iezzi : @LaBombetta76 @repubblica Per i pro vita sono importanti gli embrioni. Poi una volta che nasci loro non conti più un cazzo. -