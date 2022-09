Pecci: "Napoli-Torino? Il Toro ti salta addosso e non ti fa giocare'' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Eraldo Pecci, ex centrocampista di Torino e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal" su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Lobotka? Ha fatto una grande, ma l’aveva già dimostrato negli altri campionati. E’ un equilibratore, in questa squadra ha trovato le sue distanze e i suoi riferimenti. -afferma Pecci - E’ un metronomo adatto a questa squadra ed in campo si vede che i compagni hanno fiducia in lui. In quella zona del campo non devi fare giocate determinanti ma essere un punto di riferimento per tutti i tuoi compagni. Non c’è bisogno che fai il passaggio determinanti, devi solo far girare la squadra e questo lui lo sta facendo bene. Napoli-Torino? Il Toro ti salta addosso e non ti fa ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Eraldo, ex centrocampista di, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal" su Kiss Kiss. Queste le sue parole: "Lobotka? Ha fatto una grande, ma l’aveva già dimostrato negli altri campionati. E’ un equilibratore, in questa squadra ha trovato le sue distanze e i suoi riferimenti. -afferma- E’ un metronomo adatto a questa squadra ed in campo si vede che i compagni hanno fiducia in lui. In quella zona del campo non devi fare giocate determinanti ma essere un punto di riferimento per tutti i tuoi compagni. Non c’è bisogno che fai il passaggio determinanti, devi solo far girare la squadra e questo lui lo sta facendo bene.? Iltie non ti fa ...

