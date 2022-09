Pavia: tutti assolti per i saluti romani alla commemorazione di Zilli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pavia, 28 set – Sono stati tutti assolti in primo grado gli undici imputati accusati di aver fatto il saluto romano durane la commemorazione di Emanuele Zilli, militante del Movimento sociale italiano ucciso a Pavia nel 1973, del 5 novembre 2016 e che ogni anno ricorda il sacrificio di un giovane, morto dopo tre giorni di coma. Gli undici sono stati assolti in quanto il fatto non sussiste. L’Anpi contro il ricordo di Emanuele Zilli Il processo, che vede gli accusati difesi dall’avvocato Luciana Taveggia, era nato da un’opposizione al decreto penale di condanna degli imputati, i quali erano accusati della violazione della legge Scelba. La segnalazione in procura era stata fatta dall’Anpi, l’organizzazione aveva preso di mira la consueta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 settembre 2022), 28 set – Sono statiin primo grado gli undici imputati accusati di aver fatto il saluto romano durane ladi Emanuele, militante del Movimento sociale italiano ucciso anel 1973, del 5 novembre 2016 e che ogni anno ricorda il sacrificio di un giovane, morto dopo tre giorni di coma. Gli undici sono statiin quanto il fatto non sussiste. L’Anpi contro il ricordo di EmanueleIl processo, che vede gli accusati difesi dall’avvocato Luciana Taveggia, era nato da un’opposizione al decreto penale di condanna degli imputati, i quali erano accusati della violazione della legge Scelba. La segnalazione in procura era stata fatta dall’Anpi, l’organizzazione aveva preso di mira la consueta ...

