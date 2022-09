Niente di complesso nel design del Samsung Galaxy S23 da ultimi rumors (Di mercoledì 28 settembre 2022) Arrivano ancora una volta anticipazioni particolarmente interessanti per coloro che seguono da vicino le vicende del Samsung Galaxy S23. La sensazione che non ci si debba attendere una rivoluzione il prossimo anno, rispetto a quanto osservato nel 2022 con il Samsung Galaxy S22, cresce con il trascorrere dei giorni. Al di là di questioni tecniche che abbiamo affrontato ad inizio settimana sul nostro magazine con un altro articolo, infatti, oggi 28 settembre tocca concentrarsi anche sulla storia del design, al netto del fatto che si tratti di notizie non ancora etichettabili come “ufficiali”. Ulteriori riscontro sul design del Samsung Galaxy S23, stando agli ultimi rumors che arrivano da OnLeaks Per farvela breve, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Arrivano ancora una volta anticipazioni particolarmente interessanti per coloro che seguono da vicino le vicende delS23. La sensazione che non ci si debba attendere una rivoluzione il prossimo anno, rispetto a quanto osservato nel 2022 con ilS22, cresce con il trascorrere dei giorni. Al di là di questioni tecniche che abbiamo affrontato ad inizio settimana sul nostro magazine con un altro articolo, infatti, oggi 28 settembre tocca concentrarsi anche sulla storia del, al netto del fatto che si tratti di notizie non ancora etichettabili come “ufficiali”. Ulteriori riscontro suldelS23, stando agliche arrivano da OnLeaks Per farvela breve, ...

mcwhite_tter : Eh raga. C’è da dire quest’anno niente male FIFA. Nel complesso hanno fatto un ottimo lavoro. Poi vabbè i soliti pr… - namulittlemiaw : commenti a caldo su don't worry darling mi è piaciuto, niente di che ma mi è piaciuto nel complesso - Alfredo83956943 : @Bnjmrj Dice che chi è guarito dal tumore, lo stato non gli riconosce niente. Non può accedere ad un mutuo come non… - Dr4couis : @poesannabel Secondo me nel complesso stanno facendo un buon lavoro, niente momenti trash, dialoghi e personaggi in… - egemonja : @christiancritic @ParcodiGiacomo Ma non c'è niente di complesso : di là c'è wanna marchi e di qua qualcuno che abbo… -