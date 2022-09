Mertens | “Napoli è nel mio cuore | vorrei vivere per sempre qui | è la città più bella del mondo” -VIDEO

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Driesriceve il premio San Gennaro World. L’ex attaccante azzurro: “è lapiùdel. Mi mancata tanto”. Driesha ricevuto il Premio San Gennaro World. L’attaccante belga – ora al Galatasaray – era tra gli ospiti d’onore della decima edizione del premio dedicato al Santo patrono di. Purtroppo gli impegni non gli hanno permesso di essere a. Il belga , però, si è collegato in streaming, emozionando – ancora una volta – i presenti con le sue parole d’amore per lapartenopea. Con accanto la moglie Kate,ha parlato del rapporto speciale che ha con la: “Sono contentissimo, i napoletani mi mancano tanto. Per me, l’Italia è il paese più ...

Tutto normale in una città nel pallone qualese non fosse che fino ad un mese e mezzo fa - ... Poi, la magia dei risultati ha ribaltato ogni forma di delusione per le cessioni dei vari, ..."Io e la mia famiglia torneremo a vivere ...Mertens intervenuto in diretta Skype, ha ringraziato assieme alla moglie Kat gli organizzatori dell'evento per aver scelto lui per questo prestigioso ...Dopo lo scetticismo di un anno fa in 40 mila per la sfida di sabato con il Torino, tutto esaurito per la trasferta ad Amsterdam e gli abbonamenti sono oltre quota 10 mila ...