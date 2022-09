Marcello Toscano | il giallo dell’insegnante morto accoltellato in una scuola media a Melito di Napoli

(Di mercoledì 28 settembre 2022), 64 anni, insegnante di sostegno, è stato trovatoieri sera verso le 22,30 all’interno del perimetro dellaMarino Guarano adi. L’uomo svolgeva il ruolo di maestro di sostegno e le sue ricerche erano partite dalle ore 20, quando i familiari hanno lanciato l’allarme per la sua scomparsa. Dai primi accertamenti sembra che la morte sia riconducibile a un’aggressione all’arma bianca. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona. A colpire sarebbe stato un coltello o uno strumento con lame. I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell’uomo, ascoltando parenti, amici e colleghi. Il docente è stato anche consigliere comunale a Mugnano dal 2015 al 2020. Nello stesso istituto ...

Il corpo senza vita di un insegnante, 64 anni, è stato trovato in una scuola media di Melito, alle porte di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata ieri, martedì 27 settembre, dopo che i familiari della vittima avevano lanciato l'allarme. Il corpo è quello di Marcello Toscano, 64 anni, insegnante di sostegno della stessa scuola ed ex consigliere comunale di Mugnano.