BEPPESARNO : @Leryn23212354 Se non arrivi a capire il paradosso bestiale di un popolo che ne maltratta un altro e lo obbliga a v… -

leggo.it

Maltrattava la compagna, più volte l'aveva torturata fino a costringerla a tatuarsi il suo nome in volto . L'uomo era stato condannato a sei anni e otto mesi di reclusione ma dopo la sentenza aveva ...Maltrattava la compagna, più volte l'aveva torturata fino a costringerla a tatuarsi il suo nome in volto . L'uomo era stato condannato a sei anni e otto mesi di reclusione ma dopo la sentenza aveva ... Maltratta e obbliga la compagna a tatuarsi il suo nome in viso: confermata la condanna a 6 anni L'aveva torturata fino a costringerla a tatuarsi il suo nome in volto. L'uomo, condannato a sei anni e otto mesi di reclusione, ...Maltrattava la compagna, più volte l'aveva torturata fino a costringerla a tatuarsi il suo nome in volto. L'uomo era stato condannato a sei anni e otto mesi di reclusione ...