Maltempo: ricerche per Brunella tra Corinaldo e Senigallia (Di mercoledì 28 settembre 2022) A 13 giorni di distanza dalla sera del 15 settembre, quando le piogge causarono ingenti danni nel Pesarese e le ondate di piena dei fiumi Nevola e Misa provocarono nel Senigalliese distruzione, 12 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) A 13 giorni di distanza dalla sera del 15 settembre, quando le piogge causarono ingenti danni nel Pesarese e le ondate di piena dei fiumi Nevola e Misa provocarono nel Senigalliese distruzione, 12 ...

zazoomblog : Maltempo: ricerche Brunella tra Trecastelli e ponte Barbara - #Maltempo: #ricerche #Brunella - AnsaMarche : Maltempo: ricerche Brunella tra Trecastelli e ponte Barbara. 12/o giorno attività a terra e sub dopo alluvione Seni… - EugenioBerto70 : Maltempo: ricerche Brunella tra Trecastelli e ponte Barbara - AnsaMarche : Maltempo: 11/o giorno ricerche nel Senigalliese per Brunella. Squadre terra, sub, elicottero. Da oggi camera mortua… - EugenioBerto70 : Maltempo: 11/o giorno ricerche nel Senigalliese per Brunella -