Llorente rivela | «Prima della Juve potevo andare al Real Madrid Mi sarebbe piaciuto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 settembre 2022) L’ex attaccante di Tottenham entus Fernandoha parlato a Cadena Serndo un curioso retroscena sulla propria carriera LAZIONE – «Io gratis alcome secondo di Karim? Certamente! Non sono mai stato vicino a giocare per i blancos, perché avevo un contratto con l’Athletic e non abbiamo voluto separarci. Quando ho avuto l’opportunità, lantus è stata più rapida. Mivestirmi di blanco. In questo momento ilè la migliore squadra del mondo e quello che stanno facendo in Champions League è incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.