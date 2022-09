Lega, Albertini: “Bossi senatore a vita? Per me sì, ma non succederà” (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Umberto Bossi fuori dal Parlamento è “una tragedia”. L’idea, avanzata da Salvini di proporlo come senatore a vita, “mi piace, ma è poco probabile che succederà”. Così, all’Adnkronos, Gabriele Albertini, commentando la mancata rielezione dello storico fondatore della Lega Nord. Ciò che è capitato a Bossi “è un avvilimento”, per Albertini che osserva: “Certo, gli hanno dato l’uninominale a Varese, che è il posto più simbolico per lui, ma se proprio avessero voluto confermarlo, gli avrebbero messo a disposizione un ‘paracadute’ nel proporzionale”. Del resto, “è una cosa che si fa quando si vuole essere certi dell’elezione, come nel caso di Giulio Tremonti, che ha mancato l’obiettivo all’uninominale, ma ha potuto contare sulla spinta del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Umbertofuori dal Parlamento è “una tragedia”. L’idea, avanzata da Salvini di proporlo come, “mi piace, ma è poco probabile che”. Così, all’Adnkronos, Gabriele, commentando la mancata rielezione dello storico fondatore dellaNord. Ciò che è capitato a“è un avvilimento”, perche osserva: “Certo, gli hanno dato l’uninominale a Varese, che è il posto più simbolico per lui, ma se proprio avessero voluto confermarlo, gli avrebbero messo a disposizione un ‘paracadute’ nel proporzionale”. Del resto, “è una cosa che si fa quando si vuole essere certi dell’elezione, come nel caso di Giulio Tremonti, che ha mancato l’obiettivo all’uninominale, ma ha potuto contare sulla spinta del ...

ledicoladelsud : Lega, Albertini: “Bossi senatore a vita Per me sì, ma non succederà” - italiaserait : Lega, Albertini: “Bossi senatore a vita? Per me sì, ma non succederà” - News24_it : Lega, Albertini: 'Bossi senatore a vita? Per me sì, ma non succederà' - fisco24_info : Lega, Albertini: 'Bossi senatore a vita? Per me sì, ma non succederà': (Adnkronos) - All'Adnkronos commenta la manc… - duidall : @RobertoMaroni_ La lega imploderà. salvini è 'ingestibile'. Remember : giunta Formentini, giunta Albertini ! Tu… -