Le parole di Commisso scuotono la Fiorentina

(Di mercoledì 28 settembre 2022) FIRENZE - In casa viola sono tutti pronti a giurare che quella pronunciata lunedì da Rocco("Sono pronto a vendere la società a un fiorentino, se si presenterà entro sette giorni") sia solo ...

Una prospettiva, questa, cheanche due giorni fa ha negato ma che tanti continuano a evocare, visto che il motivo scatenante che portò nel 2019 i Della Valle a passare di mano fu proprio una ...Ledi Rocco ...In casa viola e tra i tifosi c’è dibattito sulle ultime esternazioni del padrone. Si teme che piano piano possa anche allontanarsi ...Arrivano alcune dichiarazioni in risposta a quelle di Commisso rilasciate due giorni fa in diretta televisiva. Fabio Giorgetti, numero uno della commissione sport del Comune ha parlato ...