Le maglie bannate nella storia del calcio

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra lepiù apprezzate di questa stagione, c'è il terzo kit della Roma: un total black con graffi rosa all-over che certamente dona all’insieme un impatto visivo notevole. Impiegata per la prima volta nel match di Europa League contro i finlandesi dell’HJK, la divisa si distingue anche per un dettaglio interessante: il ritorno del logo con l’acronimo ASR, utilizzato agli albori delladel club. Lorenzo Pellegrini della Roma Paolo Bruno/Getty ImagesSulla maglia in vendita per i tifosi, in realtà, il crest è “cangiante”: a seconda dell’inclinazione della maglia, infatti, sul petto si alternano lo scudetto ASR con il più moderno crest con la lupa, maversione “old” utilizzata fino al 2013 (quando si decise di sostituire l’acronimo ASR inserito su campo rosso con la parola “Roma” e l’anno di fondazione del club). Il ...