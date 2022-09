Ladispoli | tentato omicidio | padre e figli assaltano due uomini con spranghe e martelli | uno in coma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 settembre 2022). Una furia sconsiderata. Armati di mazze di legno, bottiglie di vetro e di un martello si sono diretti verso il loro obiettivo e non hanno minimamente fatto caso al contesto. Quattrosono, così, piombati senza preavviso in un parco giochi, dove le vittime, in quel momento, stavano festeggiando il compleanno dellaa di un loro conoscente. E qui, hanno dato inizio alla loro violenta aggressione. Tre fratelli, con l’aiuto anche del, avevano messo in atto una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di due persone che in quel momento erano intente in una serata di pace e festeggiamenti. Questa mattina, come esito di serrate indagini, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato dihanno messo in atto una misura di custodia cautelare in carcere nei ...