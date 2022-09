Il Viminale riconta le schede Umberto Bossi è stato eletto

(Di mercoledì 28 settembre 2022) “Illee corregge degli errori:in Lombardia. Quante parole al vento…”. È quanto ha annunciato il leader della Lega, Matteo Salvini, confermando che il fondatore della Lega,, dato per nonieri e addirittura papabile senatore a vita, entrerà alla Camera in seguito alla sua elezione nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). Per un errore delera stata diffusa la notizia che il fondatore della Leganon era riuscito a rientrare in Parlamento Un aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali della Camera dei deputati in alcuni collegi plurinominali – è il caso di quello di ...

LA NOTIZIA

