"Il telegiornale della destra": clamoroso a La7, Lilli Gruber rischia un mancamento (Di mercoledì 28 settembre 2022) In Italia dal 25 settembre è cambiato il vento e ora anche l'impensabile può accadere. No, non che Giorgia Meloni possa diventare premier. Quello è nell'ordine delle cose e del voto, anche se in Italia molti se lo sono dimenticati negli ultimi 10 anni. L'impensabile è che il TgLa7 diventi «il telegiornale della destra». Roba da far venire un mancamento a Lilli Gruber, che poche ore prima sulla stessa rete aveva cercato di battere il record mondiale di "post-fascisti" pronunciati in poco più di mezz' ora. E invece il mezzobusto Bianca Caterina Bizzarri l'ha detto davvero, in apertura dell'edizione delle 13.30: «Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal telegiornale della destra». Così. De botto. Senza senso. Dalla Rai3 TeleKabul di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) In Italia dal 25 settembre è cambiato il vento e ora anche l'impensabile può accadere. No, non che Giorgia Meloni possa diventare premier. Quello è nell'ordine delle cose e del voto, anche se in Italia molti se lo sono dimenticati negli ultimi 10 anni. L'impensabile è che il TgLa7 diventi «il». Roba da far venire un, che poche ore prima sulla stessa rete aveva cercato di battere il record mondiale di "post-fascisti" pronunciati in poco più di mezz' ora. E invece il mezzobusto Bianca Caterina Bizzarri l'ha detto davvero, in apertura dell'edizione delle 13.30: «Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal». Così. De botto. Senza senso. Dalla Rai3 TeleKabul di ...

fattoquotidiano : TgLa7, il lapsus della conduttrice: “Ben trovati a tutti voi dal telegiornale della destra”. Poi chiede scusa per l… - Giorgiolaporta : “Buongiorno dal telegiornale della #destra”. Esordisce così la giornalista del #TgLa7. Lapsus o ossessione? ??????… - dopiot : TgLa7, il lapsus della conduttrice: 'Ben trovati a tutti voi dal telegiornale della destra'. Poi chiede scusa per l… - GiacomoNesci : RT @BaldiDario: “Buongiorno e benvenuto al telegiornale della destra”. Anche a #La7 è cambiato il vento. #27settembre #ElezioniPolitiche22… - FigliDiMertens : RT @PBerizzi: Grazie al telegiornale della tedesca @ZDF per questa intervista dove parlo del mio lavoro e provo a spiegare che cosa signifi… -