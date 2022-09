Il borgo dei gatti è in Italia | un posto da sogno per chi ama i mici

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra i luoghi più strani e particolari da visitare inc’è proprio ildei, un luogo perfetto per chi ama gli animali e in particolare i. Scopriamo tutto su questo luogo poco conosciuto ma veramente straordinario. In realtà inci sono molte zone dedicate agli aa quattro zampe, tanti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com