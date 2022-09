Hellas Verona | Depaoli | «La mia intenzione è sempre stata di tornare»

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Le parole di, tornato all’dopo l’esperienza alla Sampdoria: «qui per dare il mio contributo alla squadra» Fabioha parlato in conferenza stampa di presentazione per il suo ritorno all’. Di seguito le sue parole. RITORNO – «Fin dall’inizio la miaera quella diqui, e in realtà con la testa non sono mai andato via da. Lavoro ogni giorno duramente perché la miaè quella di convincere la società a riscattarmi, per poi poter restare qui a lungo. Il gruppo mi ha trasmesso grande entusiasmo quest’anno come era stato l’anno scorso: io sono qui per dare il mio contributo alla squadra». RUOLI – «Penso di poter fare più ruoli: sono abituato a ...

Le parole di Depaoli, tornato all'dopo l'esperienza alla Sampdoria: "qui per dare il mio contributo alla squadra" Fabio Depaoli ha parlato in conferenza stampa di presentazione per il suo ritorno all'. Di ......realtà con la testa non sono mai andato via da'. Queste le prime parole di Fabio Depaoli nel giorno della sua presentazione alla stampa. Tanta la soddisfazione di essere tornato all', ...