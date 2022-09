Green Blue Days, successo per Taranthon. Cocozza: Indurre Gen Z a cambio di mentalità (Di mercoledì 28 settembre 2022) successo per Taranthon, la Circular Action svoltasi ieri all’Arsenale della Marina Militare nell’ambito dei Green Blue Days, il primo forum sulla sostenibilità sistemica in programma a Taranto dal 9 all’11 ottobre per la sua seconda edizione. Attivata in collaborazione e co-progettazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Il Dipartimento Jonico e il BaLab, il Politecnico di Bari e l’IRISS CNR, la coinvolgente maratona progettuale a squadre ha visto ragazzi, docenti, esperti e mentori cimentarsi in 8 sfide: idrogeno verde, orto-domestico, casa elettrizzante, econauti, Nft, Tpl, packaging, comunità di energia rinnovabile. Sfide che sono state lanciate da altrettante aziende, da Axpo Solar presente con il project manager Pasquale Caiazzo a Le bebè con Dario Cimino, da Hyperloop Italia con ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022)per, la Circular Action svoltasi ieri all’Arsenale della Marina Militare nell’ambito dei, il primo forum sulla sostenibilità sistemica in programma a Taranto dal 9 all’11 ottobre per la sua seconda edizione. Attivata in collaborazione e co-progettazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Il Dipartimento Jonico e il BaLab, il Politecnico di Bari e l’IRISS CNR, la coinvolgente maratona progettuale a squadre ha visto ragazzi, docenti, esperti e mentori cimentarsi in 8 sfide: idrogeno verde, orto-domestico, casa elettrizzante, econauti, Nft, Tpl, packaging, comunità di energia rinnovabile. Sfide che sono state lanciate da altrettante aziende, da Axpo Solar presente con il project manager Pasquale Caiazzo a Le bebè con Dario Cimino, da Hyperloop Italia con ...

lillidamicis : L’avvocato Ilaria Buonocore, vicepresidente di Kyma Mobilità, ha partecipato al Taranthon, l’evento che ha rapprese… - SusanaAlonso8 : RT @colturaecultura: #NewsDelMese Resta sempre aggiornato con le ultime news del mondo agricolo: innovazione, sostenibilità e sguardo al f… - CisSantoStefano : Evento Blue Heritage and Blue economy of Santo Stefano/Ventotene. Silvia Costa: “Vogliamo tutelare e valorizzare i… - MutiLeonilde : RT @colturaecultura: #NewsDelMese Resta sempre aggiornato con le ultime news del mondo agricolo: innovazione, sostenibilità e sguardo al f… - AngeloArecco : RT @greenbluegedi: Il trasporto pubblico gratis per risparmiare petrolio ed emissioni -