**Governo: Rosato, 'patto opposizioni? E su che basi? con Pd-M5S all'opposto su tutto...'** (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Come ha ben spiegato Calenda quando noi parliamo di reddito di cittadinanza, il Pd e i 5 Stelle dicono il contrario, quando parliamo di rigassificatori dicono il contrario, quando parliamo di giustizia dicono il contrario. Che patto di opposizione potremmo fare?". Così Ettore Rosato di Iv risponde all'Adnkronos sul patto delle opposizioni avanzato dal Pd e bocciato da Carlo Calenda. "La pensiamo allo stesso identico modo. Noi faremo un'opposizione seria, motivata e ragionata senza aver bisogno di richiamare allo scontro fascisti/comunisti o al rosso/nero come ha fatto il Pd per tutta la campagna elettorale". Italia Viva è disponibile a un dialogo se si aprirà un tavolo delle riforme, va riformato anche il 'suo' Rosatellum? "Io sono per abolire la mia legge elettorale. Serve una legge ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Come ha ben spiegato Calenda quando noi parliamo di reddito di cittadinanza, il Pd e i 5 Stelle dicono il contrario, quando parliamo di rigassificatori dicono il contrario, quando parliamo di giustizia dicono il contrario. Chedi opposizione potremmo fare?". Così Ettoredi Iv risponde all'Adnkronos suldelleavanzato dal Pd e bocciato da Carlo Calenda. "La pensiamo allo stesso identico modo. Noi faremo un'opposizione seria, motivata e ragionata senza aver bisogno di richiamare allo scontro fascisti/comunisti o al rosso/nero come ha fatto il Pd per tutta la campagna elettorale". Italia Viva è disponibile a un dialogo se si aprirà un tavolo delle riforme, va riformato anche il 'suo' Rosatellum? "Io sono per abolire la mia legge elettorale. Serve una legge ...

Ettore_Rosato : Con #Draghi l'Italia ha raggiunto tutti i 45 obbiettivi previsti per riuscire ad ottenere la seconda tranche da 21… - Ettore_Rosato : Risultati evidenti. Il centrodestra non esiste più, esiste la destra. Se nascerà il governo, sempre se saranno capa… - AGTW_it : Terzo Polo, #Rosato: «Mi auguro che #Meloni sappia legittimare il suo governo in #Europa» - PlumajeEl : @erretti42 Senza ovviamente specificare che il 'do ut des' obbligato, prima con Lega e poi con PD, per garantire un… - zazoomblog : Rosato: “Il Governo deve legittimarsi all’estero con i fatti” - #Rosato: #Governo #legittimarsi… -