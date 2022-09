Francesco Totti e Noemi Bocchi, alla fine è successo: “Davanti ai figli” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Francesco Totti quest’anno non ha festeggiato il compleanno con Ilary Blasi, ma con i figli, pochi intimi e Noemi Bocchi con cui è scattata anche il bacio, scrive Il Messaggero. Cristian e Chanel, che sono i più grandi, avevano già celebrato i 46 anni del papà su Instagram. Il primogenito ha postato una foto col padre e ha scritto: “Auguri vita, ti amo da morire”. “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”, la Storia della secondogenita avuta da Ilary. Che ovviamente non si è fatta sentire: silenzio social da parte della ormai ex moglie che secondo le ultime si sta muovendo per vie legali anche contro gli amici di Francesco Totti dopo l’uscita di una serie di notizie sul loro matrimonio. Leggi anche: “Vi dico una cosa su Totti e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022)quest’anno non ha festeggiato il compleanno con Ilary Blasi, ma con i, pochi intimi econ cui è scattata anche il bacio, scrive Il Messaggero. Cristian e Chanel, che sono i più grandi, avevano già celebrato i 46 anni del papà su Instagram. Il primogenito ha postato una foto col padre e ha scritto: “Auguri vita, ti amo da morire”. “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”, la Storia della secondogenita avuta da Ilary. Che ovviamente non si è fatta sentire: silenzio social da parte della ormai ex moglie che secondo le ultime si sta muovendo per vie legali anche contro gli amici didopo l’uscita di una serie di notizie sul loro matrimonio. Leggi anche: “Vi dico una cosa sue ...

