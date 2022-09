Francesco, la guerra e la priorità di sconfiggere l’odio. La lettura di Cristiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’incontro tra papa Francesco e i gesuiti presenti a Nur Sultan e che operano in Russia, Bielorussia e Kirghizistan, in occasione del suo recente viaggio in Kazakhstan contiene delle indicazioni di assoluto rilievo politico, culturale e spirituale che il sito de La Civiltà Cattolica mette in risalto da questo pomeriggio. Il papa ribadisce che siamo già entrati nella terza guerra mondiale, non più combattuta a pezzi, specifica i rischi, ripete che “qui la vittima di questo conflitto è l’Ucraina. Io intendo ragionare sul perché questa guerra non sia stata evitata. E la guerra è come un matrimonio, in un certo senso. Per capire, bisogna indagare la dinamica che ha sviluppato il conflitto”. Ma prima di seguire il filo del suo ragionamento occorre anteporre una considerazione decisiva, che riguarda la dittatura, un tema ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’incontro tra papae i gesuiti presenti a Nur Sultan e che operano in Russia, Bielorussia e Kirghizistan, in occasione del suo recente viaggio in Kazakhstan contiene delle indicazioni di assoluto rilievo politico, culturale e spirituale che il sito de La Civiltà Cattolica mette in risalto da questo pomeriggio. Il papa ribadisce che siamo già entrati nella terzamondiale, non più combattuta a pezzi, specifica i rischi, ripete che “qui la vittima di questo conflitto è l’Ucraina. Io intendo ragionare sul perché questanon sia stata evitata. E laè come un matrimonio, in un certo senso. Per capire, bisogna indagare la dinamica che ha sviluppato il conflitto”. Ma prima di seguire il filo del suo ragionamento occorre anteporre una considerazione decisiva, che riguarda la dittatura, un tema ...

