Elena, morta a 23 anni: prima la febbre, poi il coma. Situazione precipitata in pochi giorni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Infezione letale per la giovane studentessa. Appena 23 anni, Elena Spironello era una studentessa di lingue iscritta all’università Ca’ Foscari di Venezia. L’intera comunità di Scorzè, dove Elena era molto conosciuta, resta sotto choc. Un virus letale avrebbe raggiunto il cervello non lasciandole alcuno scampo. Elena Spironello muore a 23 anni: “L’intera comunità scolastica desidera stringersi con immenso cordoglio attorno alla famiglia Spironello per la dolorosissima e prematura perdita di Elena, ragazza solare e brillante ex studentessa di questo liceo”, questo il contenuto del messaggio del liceo Berto di Mogliano Veneto freqeuntato dalla 23enne. Leggi anche: Choc in spiaggia, muore bimbo di 1 anno: il malore davanti alla famiglia mentre giocava Elena ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Infezione letale per la giovane studentessa. Appena 23Spironello era una studentessa di lingue iscritta all’università Ca’ Foscari di Venezia. L’intera comunità di Scorzè, doveera molto conosciuta, resta sotto choc. Un virus letale avrebbe raggiunto il cervello non lasciandole alcuno scampo.Spironello muore a 23: “L’intera comunità scolastica desidera stringersi con immenso cordoglio attorno alla famiglia Spironello per la dolorosissima e prematura perdita di, ragazza solare e brillante ex studentessa di questo liceo”, questo il contenuto del messaggio del liceo Berto di Mogliano Veneto freqeuntato dalla 23enne. Leggi anche: Choc in spiaggia, muore bimbo di 1 anno: il malore davanti alla famiglia mentre giocava...

MenegazziMarina : RT @leggoit: Elena stroncata da un virus letale: è morta a 23 anni. Dalla febbre al coma, il dramma in pochi giorni - leggoit : Elena stroncata da un virus letale: è morta a 23 anni. Dalla febbre al coma, il dramma in pochi giorni - leonzan75 : RT @ilgiornale: È morta in due settimane per un'infezione che ha raggiunto il cervello e tutti gli organi Elena Spironello, di appena 23 an… - lacittanews : Morta a 23 anni per un virus misterioso in meno di un mese. È il tragico destino di Elena Spironello, una ragazza «… - infoitinterno : Addio a Elena Spironello, morta a 23 anni per un’infezione fatale -