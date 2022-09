Dopo un anno e mezzo di Governo Draghi le elezioni restituiscono un Paese diverso. Una lettera aperta ai ragazzi francesi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Governo Draghi si è insediato il 13 febbraio 2021, il 25 settembre 2022 le elezioni politiche hanno “restituito” un Paese “diverso” causato da un grande riposizionamento della politica. lettera di risposta a ragazzi francesi intermediata da ragazzi italiani nati in Francia di Claudio Quintano* A noi italiani nati in Francia gli amici francesi dicono: Ma come mai i francesi invidiano che in Italia avete Draghi, tanto stimato dal nostro Macron. E ora? Ciò in cui abbiamo fiducia è che tutti e due i popoli, pur con posizioni storicamente diverse, siano stati nell’alveo della democrazia ed abbiamo la cementificazione europea. Queste ultime elezioni ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilsi è insediato il 13 febbraio 2021, il 25 settembre 2022 lepolitiche h“restituito” un” causato da un grande riposizionamento della politica.di risposta aintermediata daitaliani nati in Francia di Claudio Quintano* A noi italiani nati in Francia gli amicidicono: Ma come mai iinvidiano che in Italia avete, tanto stimato dal nostro Macron. E ora? Ciò in cui abbiamo fiducia è che tutti e due i popoli, pur con posizioni storicamente diverse, siano stati nell’alveo della democrazia ed abbiamo la cementificazione europea. Queste ultime...

