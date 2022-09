Diritto all’aborto, FdI si astiene sull’ordine del giorno in Consiglio regionale: è polemica in Liguria. Toti: “La legge 194 è intoccabile” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il governatore ligure torna sulla spaccatura della maggioranza sul documento approvato martedì in Consiglio regionale che esorta a garantire a tutte le donne il Diritto di interrompere volontariamente la gravidanza. Astenuto il gruppo di Fratelli d'Italia Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il governatore ligure torna sulla spaccatura della maggioranza sul documento approvato martedì inche esorta a garantire a tutte le donne ildi interrompere volontariamente la gravidanza. Astenuto il gruppo di Fratelli d'Italia

