Dialoghi pubblici tra arbitri e assistenti | l' apertura di Rocchi | ' Ci stiamo lavorando'

ansacalciosport : Calcio:Rocchi, dialoghi pubblici arbitri-assistenti? Serve tempo. Designatore: 'Ma ci stiamo lavorando, c'è apertur… - Luxgraph : Rocchi apre ai dialoghi pubblici tra arbitri e assistenti: 'Ma serve tempo' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio:Rocchi, dialoghi pubblici arbitri-assistenti? Serve tempo Designatore: 'Ma ci stiamo lavorando, c'è apertura' - ansacalciosport : Calcio:Rocchi, dialoghi pubblici arbitri-assistenti? Serve tempo. Designatore: 'Ma ci stiamo lavorando, c'è apertur… - TUTTOJUVE_COM : Dialoghi pubblici tra arbitri e assistenti? Rocchi tira il freno: 'È complesso, nella F1 sono filtrati' -

ROMA - "tra arbitro e assistenti possono funzionare Se lo facciamo come il rugby sì , nella F1 sono filtrati. La prima cosa che verrebbe chiesta sarebbe cosa è stato tagliato. È complesso, ...tra arbitro e assistenti possono funzionare Se lo facciamo come il rugby sì, nella F1 sono filtrati. La prima cosa che verrebbe chiesta sarebbe cosa è stato tagliato. È complesso, ...Così il designatore dell'Aia: "Ci stiamo lavorando e va bene se lo facciamo come il rugby, ma in F1 sono filtrati e verrebbe subito chiesto cosa è stato tagliato" ..."Serve tempo: va bene se lo facciamo come il rugby, in F1 invece sono filtrati e verrebbe subito chiesto cosa è stato tagliato", le parole del designatore dell'Aia ...