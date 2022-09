Cessione Inter, Palmieri: «Raine unica banca d’affari coinvolta» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le parole di Tancredi Palmieri sulla possibile Cessione dell’Inter: «Ecco quello che trapela da Wall Street» Il noto giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha parlato così del futuro societario dell’Inter di Steven Zhang, il cui mandato di vendita è stato affidato a Raine Group: «Probabilmente si tratta dell’unica banca d’affari coinvolta: fonti direttamente da Wall Street fanno sapere che queste operazioni vanno svolte con un’esclusiva che poteva avere Goldman Sachs fino a poco fa. Quindi quando arriva un nuovo advisor, decade il mandato col precedente. E sempre da Wall Street fanno sapere che Raine è particolarmente indicato per operazioni che vogliono essere chiuse in breve tempo e in maniera molto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le parole di Tancredisulla possibiledell’: «Ecco quello che trapela da Wall Street» Il noto giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha parlato così del futuro societario dell’di Steven Zhang, il cui mandato di vendita è stato affidato aGroup: «Probabilmente si tratta dell’: fonti direttamente da Wall Street fanno sapere che queste operazioni vanno svolte con un’esclusiva che poteva avere Goldman Sachs fino a poco fa. Quindi quando arriva un nuovo advisor, decade il mandato col precedente. E sempre da Wall Street fanno sapere cheè particolarmente indicato per operazioni che vogliono essere chiuse in breve tempo e in maniera molto ...

tvdellosport : Mercoledì importante per la società Inter???? Attenzione al dettaglio su cosa significhi il nuovo advisor per la ce… - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve, rieccolo! Vlahovic in gol con la Serbia ?? Inter, la cessione si avvicina… - tancredipalmeri : Approfondimento interessante su cessione Inter adesso su Sportitalia. Sintonizzatevi perché ne vale davvero la pena - Matteo94297952 : @drip_2_hard_ Questi dopo la cessione non tiferanno piu inter.. troppo delusi dal addio del loro eroe - emilioglorioso : RT @Deboni83: ' #Suning ricapitalizza per 100 milioni' Per tanti una mossa che dimostra come la proprietà voglia rimanere Per me invece è… -