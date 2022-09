C’era una volta l’Atalanta che faceva faville al Fantacalcio: ecco i numeri (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il nuovo gioco dell’Atalanta ha sorpreso un po’ tutti, specialmente quando si tratta di Fantacalcio: ecco i dati C’era una volta l’Atalanta dei fantallenatori: quella squadra tanto bella da vedere quanto dirompente in fattore di goal, assist e bonus (tantissimi). ecco un po’ di numeri nerazzurri a confronto. Analizzando i dati raccolti da fantatraore.it, l’Atalanta che va dal 2018 al 2021 ha collezionato un totale di 265 goal con una media di 2,3 reti a partita; la Dea attuale invece ne ha centrati solo 76. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il nuovo gioco delha sorpreso un po’ tutti, specialmente quando si tratta dii datiunadei fantallenatori: quella squadra tanto bella da vedere quanto dirompente in fattore di goal, assist e bonus (tantissimi).un po’ dinerazzurri a confronto. Analizzando i dati raccolti da fantatraore.it,che va dal 2018 al 2021 ha collezionato un totale di 265 goal con una media di 2,3 reti a partita; la Dea attuale invece ne ha centrati solo 76. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mov5Stelle : Letta sfugge alle sue responsabilità. Ha inserito una norma sull'inceneritore consapevole che nel Conte II avevamo… - borghi_claudio : Sempre parlando dei collegi 'di frontiera'. Ma se a TORINO per una volta si facesse vincere il centrodestra? Il col… - GiovaQuez : Patriarca Kirill: 'Chi muore adempiendo al proprio dovere militare si sacrifica per gli altri. E questo sacrificio… - Franco88386632 : RT @Mov5Stelle: Letta sfugge alle sue responsabilità. Ha inserito una norma sull'inceneritore consapevole che nel Conte II avevamo detto 'N… - Xueza_00 : io non voglio invecchiare come queste che segavano Kevin alle giostre di Gallarate e poi chiedevano a Cioè se c’era… -