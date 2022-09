Bimba morta di stenti, Alessia Pifferi in tribunale per l'incidente probatorio: il giallo del biberon (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è presentata in tribunale a Milano Alessia Pifferi , la 37enne arrestata il 21 luglio con l'accusa di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è presentata ina Milano, la 37enne arrestata il 21 luglio con l'accusa di omicidio aggravato per aver lasciato morire dila figlia Diana di quasi un anno e mezzo, ...

leggoit : Bimba morta di stenti, #alessia pifferi in tribunale per l'incidente probatorio: il giallo del biberon - News24_it : Milano, bimba morta di stenti: madre in tribunale - corona_tweet : RT @pleccese: Milano, bimba morta di stenti: madre in tribunale ??Leggi di più su - ledicoladelsud : Milano, bimba morta di stenti: madre in tribunale - italiaserait : Milano, bimba morta di stenti: madre in tribunale -