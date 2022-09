Amici 22, Aaron scoppia a piangere e si sfoga con Maria de Filippi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra i nuovi protagonisti di Amici 22, Aaron ha conquistato il cuore di tutti. Il cantante dai capelli lunghi e biondi è stato fortemente voluto dal giudice Rudy Zerbi, che ne ha da subito apprezzato il timbro di voce originale. Qualche giorno fa, Aaron ha compiuto 18 anni e di certo ha vissuto una giornata fuori dal comune con l’affetto della conduttrice Maria De Filippi. Lo sfogo di Aaron Proprio il giorno del suo compleanno il cantante non è riuscito a trattenere le lacrime e leggendo la lettera scritta dai suoi genitori si commuove, raccontando il triste momento che la sua famiglia sta affrontando. “Sto affrontando tante cose da solo e non l’ho mai fatto. Da una parte ho tanta forza ma dall’altra ho tanta paura” racconta Aaron, che ha aggiunto di essere molto ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra i nuovi protagonisti di22,ha conquistato il cuore di tutti. Il cantante dai capelli lunghi e biondi è stato fortemente voluto dal giudice Rudy Zerbi, che ne ha da subito apprezzato il timbro di voce originale. Qualche giorno fa,ha compiuto 18 anni e di certo ha vissuto una giornata fuori dal comune con l’affetto della conduttriceDe. Lo sfogo diProprio il giorno del suo compleanno il cantante non è riuscito a trattenere le lacrime e leggendo la lettera scritta dai suoi genitori si commuove, raccontando il triste momento che la sua famiglia sta affrontando. “Sto affrontando tante cose da solo e non l’ho mai fatto. Da una parte ho tanta forza ma dall’altra ho tanta paura” racconta, che ha aggiunto di essere molto ...

