Aboubakar Soumahoro ringrazia per la fiducia | gli hater fanno commenti razzisti

Sembrava che non ce l'avesse fatta – sconfitto nel collegio uninominale di Modena a favore, inaspettatamente, della candidata di Fratelli d'Italia Daniela Dondi – ma alla fine Aboubakar Soumahoro, sindacalista dei braccianti italo-ivoriano candidato per la lista Alleanza Verdi-Sinistra italiana, ce l'ha fatta. Dopo il conteggio dei voti plurinominali, che permettono di assegnare i seggi con metodo proporzionale, la situazione è stata ribaltata. Soumahoro farà parte del Parlamento e farà opposizione, come ha affermato nel video in cui ringrazia – chi lo segue su Twitter – per la fiducia che gli è stata accordata. Video sotto il quale si sono radunati gli hater Aboubakar Soumahoro puntando – fin troppo scontatamente – sul razzismo.

