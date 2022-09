A che punto siamo con l’uscita iOS 16.1 dopo le novità della beta 3 (Di mercoledì 28 settembre 2022) l’uscita di iOS 16.1 non è ancora nota e davvero prossima, nonostante (nelle ultime ore) si sia provveduto al rilascio della terza beta dell’aggiornamento Apple. La versione specifica ha portato con se delle novità anche importanti, eppure il firmware incrementale non sembra ancora maturo per il rilascio definitivo. Le novità di iOS 16.1 Prima di concentrarci sui probabili tempi di uscita di iOS 16.1, è giusto focalizzarsi su cosa è venuto fuori dall’analisi dell’ultima beta proposta dagli sviluppatori. La release di queste ore porta con se due principali novità, oltre ad un certo numero di piccole correzioni e ottimizzazioni. Il primo grosso passo in avanti è rappresentato dalla sezione Sfondi dell’app: in quest’ultima ora è possibile cambiare rapidamente lo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022)di iOS 16.1 non è ancora nota e davvero prossima, nonostante (nelle ultime ore) si sia provveduto al rilascioterzadell’aggiornamento Apple. La versione specifica ha portato con se delleanche importanti, eppure il firmware incrementale non sembra ancora maturo per il rilascio definitivo. Ledi iOS 16.1 Prima di concentrarci sui probabili tempi di uscita di iOS 16.1, è giusto focalizzarsi su cosa è venuto fuori dall’analisi dell’ultimaproposta dagli sviluppatori. La release di queste ore porta con se due principali, oltre ad un certo numero di piccole correzioni e ottimizzazioni. Il primo grosso passo in avanti è rappresentato dalla sezione Sfondi dell’app: in quest’ultima ora è possibile cambiare rapidamente lo ...

