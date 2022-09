Verona, Cioffi conta sul recupero di Faraoni per la sfida all’Udinese (Di martedì 27 settembre 2022) Il Verona scenderà in campo nel posticipo del lunedì contro l’Udinese e Cioffi conta di recuperare anche Faraoni Il Verona scenderà in campo nel posticipo del lunedì contro l’Udinese e Cioffi conta di recuperare anche Faraoni. L’esterno è in netta ripresa dal problema alla caviglia che l’ha tenuto fuori nelle ultime partite e sarebbe sulla via del recupero. Nei prossimi giorni potrebbe rientrare a lavorare con il gruppo ed essere arruolabile per la sfida da ex. Lo scrive L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) Ilscenderà in campo nel posticipo del lunedì contro l’Udinese edi recuperare ancheIlscenderà in campo nel posticipo del lunedì contro l’Udinese edi recuperare anche. L’esterno è in netta ripresa dal problema alla caviglia che l’ha tenuto fuori nelle ultime partite e sarebbe sulla via del. Nei prossimi giorni potrebbe rientrare a lavorare con il gruppo ed essere arruolabile per lada ex. Lo scrive L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

