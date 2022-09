Senatori eletti, chi ha preso più voti? Terzi di Sant'Agata record. E c'è chi entra a Palazzo Madama per soli 1.500 voti (Di martedì 27 settembre 2022) Nel loro collegio l'hanno fatta da padrone. Sono una ventina (18 per la precisione) nella schiera dei 67 nuovi Senatori della Repubblica eletti all'uninominale quelli che hanno avuto una... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 settembre 2022) Nel loro collegio l'hanno fatta da padrone. Sono una ventina (18 per la precisione) nella schiera dei 67 nuovidella Repubblicaall'uninominale quelli che hanno avuto una...

danieledv79 : @GianluigiCaval2 @raffaellapaita Il gruppo in Senato ci sarà, perché bastano 7 senatori e gli eletti sono 9. - ClaudioClalup : RT @Andunedhel: @AngeloCiocca Mi sembra giusto,perché limitarsi a esternare il disappunto per una mancata elezione quando si possono contem… - robydigi : @pablo13461 @GianlucaVasto Ti sbagli. La riforma Renzi diminuiva gli eletti perché era eleggibile a parità di compo… - AMarco1987 : Chi sono i trenta senatori e deputati del Terzo Polo - Valeriacredeche : RT @Libero_official: Ecco la lista (provvisoria) dei #senatori e dei #deputati eletti in #Parlamento -