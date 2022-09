Sci | la squadra di Cdm maschile discipline tecniche sulle piste di Saas Fee dal 29 settembre

(Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Il direttore tecnico Max Carca ha messo in calendario una settimana di allenamenti per i ragazzi del gruppo di Coppa del mondo di gigante. Gli azzurri saranno impegnatielvetiche diFee, da giovedì 29a mercoledì 5 ottobre. Saranno protagonistinevi svizzere Luca De Alprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Alex Hofer. Il gruppo sarà seguito dallo stesso dt Carca, coadiuvato dalladi tecnici federali composta da Peter Fill, Ruggero Muzzarelli, Riccardo Coriani, Maurizio Urbani, Davide Marchetti e Fabio Della Torre.

