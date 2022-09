“Sara Manfuso è cattiva”, nella notte arriva lo sfogo di una vippona del Grande Fratello Vip – VIDEO (Di martedì 27 settembre 2022) nella Casa del Grande Fratello Vip 7, l’atteggiamento di Sara Manfuso sta dividendo i vipponi. La giornalista, entrata nella Casa con la sua ottima dialettica, si occupa di gossip e pettegolezzi, scatenando discussioni da snocciolare durante le puntate in diretta. “Sara Manfuso è cattiva”, parla Wilma Goich dopo la diretta del Grande Fratello Vip Dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 settembre 2022)Casa delVip 7, l’atteggiamento dista dividendo i vipponi. La giornalista, entrataCasa con la sua ottima dialettica, si occupa di gossip e pettegolezzi, scatenando discussioni da snocciolare durante le puntate in diretta. “”, parla Wilma Goich dopo la diretta delVip Dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GiusCandela : Andrea Romano del Pd non è stato rieletto, la moglie Sara Manfuso è al #gfvip. Le sarà comunicato? - borghi_claudio : Mi dicono che al #GFvip sta entrando una ex frequentatrice del #goofy quando era la compagna di D'Attorre ovvero Sara Manfuso????? - Susy56069011 : RT @teamsoleilsorge: Sonia: -“Sara tu che sei entrata prima con il tuo cervello e poi con le tue tette, avresti dovuto dirlo e non l’hai fa… - icarvsplume : RT @martadicecose: Qualcuno non capirà che i commenti di Sara Manfuso - che guarda caso hanno come incipit “comunque vada”, “indipendenteme… - blogtivvu : “Sara Manfuso è cattiva”, nella notte arriva lo sfogo di una vippona del Grande Fratello Vip – VIDEO -