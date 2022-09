(Di martedì 27 settembre 2022)- Tutti in campo, perché non ci si ferma davvero più. Laè tornata ad allenarsi dopo qualche giorno di riposo, che alcuni giocatori hanno utilizzato per curarsi dagli infortuni pregressi o ...

Corriere dello Sport

Tutti in campo, perché non ci si ferma davvero più. La Roma è tornata ad allenarsi dopo qualche giorno di riposo, che alcuni giocatori hanno utilizzato per curarsi dagli infortuni pregressi o per recuperare la forma migliore. Da sabato, con la trasferta al Meazza...

Roma, 12 gare per il futuro dei giallorossi La squadra di Mourinho scenderà in campo ogni 4 giorni fino al 13 novembre: si inizia sabato al Meazza e poi arriva il Betis...

Paulo si è allenato regolarmente con l'Argentina ed è a disposizione per disputare uno spezzone di partita contro la Giamaica dopo aver saltato la sfida con l'Honduras per precauzione...