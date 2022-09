Pininfarina - Con Jaggaer per digitalizzare gli approvvigionamenti (Di martedì 27 settembre 2022) Pininfarina ha scelto la statunitense Jaggaer per avviare un percorso di digitalizzazione delle attività di approvvigionamento. In particolare, l'azienda torinese si è affidata a Jaggaer One, una piattaforma appositamente ideata per aiutare le imprese a rendere più efficiente la catena delle forniture e, quindi, ad affrontare mercati in continua evoluzione e sempre più problematici. Percorso di trasformazione. Jaggaer One aiuterà Pininfarina a innovare, razionalizzare ed efficientare i processi di acquisto, contribuendo, come affermato dal responsabile approvvigionamenti Pierluigi Bertolin, a una trasformazione ormai "necessaria per continuare a cogliere al meglio le sfide che ci aspettano in mercati sempre più globali e soggetti a rischi nelle catene di fornitura. Con la nuova ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 settembre 2022)ha scelto la statunitenseper avviare un percorso di digitalizzazione delle attività di approvvigionamento. In particolare, l'azienda torinese si è affidata aOne, una piattaforma appositamente ideata per aiutare le imprese a rendere più efficiente la catena delle forniture e, quindi, ad affrontare mercati in continua evoluzione e sempre più problematici. Percorso di trasformazione.One aiuteràa innovare, razionalizzare ed efficientare i processi di acquisto, contribuendo, come affermato dal responsabilePierluigi Bertolin, a una trasformazione ormai "necessaria per continuare a cogliere al meglio le sfide che ci aspettano in mercati sempre più globali e soggetti a rischi nelle catene di fornitura. Con la nuova ...

