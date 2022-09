Paolo e Carlotta, due cuori senza capanna: 'Siamo una coppia Down e nessuno ci affitta casa' (Di martedì 27 settembre 2022) Il proverbio dice: 'Due cuori e una capanna'. Ma per Paolo Sesana, 35 anni e Carlotta Sganga, 39, la città ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 27 settembre 2022) Il proverbio dice: 'Duee una'. Ma perSesana, 35 anni eSganga, 39, la città ...

Corriere : L’amore di Paolo e Carlotta: «Non ci affittano casa. Sentono la parola Down e si ritirano» - claudioarrigoni : RT @paolomaggioni: Un bacio a Paolo e Carlotta e alle loro mamme. Sapessi come è strano innamorarsi a #Milano, ma anche non trovare un tett… - Luce_news : Paolo e Carlotta, due cuori senza capanna: “Siamo una coppia Down e nessuno ci affitta casa” - sonia9mari : 'L’amore di Paolo e Carlotta: «Non ci affittano casa. Sentono la parola Down e si ritirano» - Marco11630347 : RT @paolomaggioni: Un bacio a Paolo e Carlotta e alle loro mamme. Sapessi come è strano innamorarsi a #Milano, ma anche non trovare un tett… -